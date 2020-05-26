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СК начал проверку после жалобы студентки лицея в Вольске о домогательствах

Ранее детский омбудсмен региона Татьяна Загородняя сообщала, что один из сотрудников также вымогал у студентов деньги

САРАТОВ, 26 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку по информации о нарушении прав воспитанницы строительного лицея города Вольска Саратовской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК во вторник.

Детский омбудсмен по Саратовской области Татьяна Загородняя ранее сообщила ТАСС о жалобах от нескольких детей от 16 и старше 18. По словам Загородней, они рассказывали, что один из сотрудников "допускает оскорбительные и сальные выражения, обнимает не совсем корректно". Также речь могла идти речь о вымогательствах денежных средств.

"Проводится доследственная проверка сведений о нарушении прав 17-летней учащейся лицея. По предварительным данным (…) представителем педагогического состава допускалось нарушение прав учащейся", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что следователи проанализируют доводы воспитанницы "о нарушении ее прав в части психологического воздействия, унижений и оскорблений, хищения имущества".

Ранее проверку также начало министерство образования  региона.

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