Колизей откроется для посетителей 1 июня

РИМ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Археологический парк Колизея откроется для посетителей 1 июня после периода карантина, введенного из-за опасности распространения коронавируса. Дату открытия главного археологического памятника Италии объявила во вторник дирекция музея под открытым небом.

Вместе с Колизеем можно будет посетить Римский форум и Палатин, однако вход на эти площадки будет осуществляться в одной точке, из которой предполагаются четыре маршрута. Завершаться они будут в разных точках, что позволит не создавать скопления посетителей. Как уточнили в дирекции, посещение Колизея возможно только по заранее забронированным билетам. Кроме того, на входе всем посетителям будет измеряться температура. Для этого, как пояснили корреспонденту ТАСС в пресс-службе музея, устанавливаются специально заказанные тепловизоры. "Мы относимся к категории музеев с числом посетителей более 100 тыс. и, согласно распоряжению властей, обязаны располагать таким оборудованием", - пояснили в пресс-службе. Там также указали, что в связи с задержками поставок тепловизоров итальянского производства пришлось немного отложить открытие, которое изначально планировалось несколькими днями раньше. Дирекция парка заключила с муниципальным санитарным управлением ASL Roma 1 соглашение об оказании медицинской поддержки. В частности, на площади перед Колизеем будет развернут медпункт, а медучреждение будет готово принять туристов с симптомами простуды или гриппа. "Благополучие наших сотрудников и наших посетителей всегда было приоритетом, тем более сейчас, в такой чрезвычайный момент", - подчеркнула директор музея Альфонсина Руссо.

Цены на билеты сохраняются прежними: €16 за билет, который действителен в течение 24 часов. При этом вводится и льготный билет по цене €9,5, который позволит посетить амфитеатр I века н.э. с 14:00 (15:00 мск) часов.

Учреждения культуры, включая музеи и выставки, были закрыты в Италии с 8 марта. С 18 мая разрешено возобновлять их работу при соблюдении всех норм безопасности. Во вторник открылся для первых посетителей археологический парк Помпеи. 1 июня открываются Ватиканские музеи.