Нагрузка на больницы Петербурга по коронавирусу возросла в несколько раз после праздников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось после майских праздников, во время которых люди больше нарушали рекомендации по самоизоляции. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала "Санкт-Петербург" первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

"Пока мы справляемся с теми стационарами, которые открыты, но в достаточно напряженном режиме. Прежде всего это связано с тем, что сейчас мы имеем пик после майских праздников, после 1 мая, 9 мая. Потому что еще две недели назад госпитализация в сутки была 200-300 человек, сейчас она стабильно установилась на цифрах 650-670 человек, ежедневно мы госпитализируем с пневмониями, с COVID-19", - рассказал Сарана.

Он пояснил, что сейчас ежесуточное число госпитализированных примерно равно общей мощности Покровской больницы. "То есть мы каждый день выписываем Покровскую больницу и одну кладем. Это колоссальная нагрузка", - отметил он.

Сейчас в городе принимают больных с коронавирусом 23 стационара. По словам Сараны, также вскоре расширят возможности для приема заразившихся больницы №15 и №20, а также временный госпиталь на площадке "Ленэкспо".

Ранее сообщалось, что большинство заразившихся коронавирусом в Петербурге лечат на дому, госпитализируют, как правило, тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Очереди из машин скорой помощи

Сарана также рассказал, что очереди из машин скорой помощи к больницам, которые принимают пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, возникают в период пиковой загрузки городской системы здравоохранения, которая, преимущественно, возрастает по понедельникам и пятницам.

"Если говорить о поступлении и тех очередях из карет скорой помощи, которые мы отмечаем в СМИ, то связано с пиковой нагрузкой когда пациентов достаточно много, обычно это происходит по понедельникам и пятницам. Это связано с тем, что люди стараются не попадать [в стационары] в выходные дни. Вторая причина - определенный инфекционный регламент поступления в приемный покой тех стационаров, которые перепрофилированы под COVID-2019 и режимными мероприятиями. Если выстраивается очередь из "скорых" приоритет отдается пациентам, которым нужна экстренная помощь", - сказал Сарана.

Как сообщал он 18 мая, власти Санкт-Петербурга мониторят ситуацию с загрузкой больниц каждые три часа, чтобы оперативно направлять пациентов с коронавирусом в те медицинские учреждения, где есть свободные места.

По последним данным, в Петербурге выявили 14 076 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 3 744 человека, умерли 150.

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