Кравцов назначен председателем попечительского совета фонда "История Отечества"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в состав попечительского совета фонда "История Отечества", в частности, министр просвещения Сергей Кравцов назначен его председателем. Распоряжение опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

В состав совета также вошли депутат Госдумы Григорий Аникеев, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава банка "Открытие" Михаил Задорнов, президент национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, депутат Госдумы Владимир Кононов, генеральный директор РЖД Анатолий Мещеряков, генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов, директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко.

Распоряжением премьер-министра директор Института наследия Владимир Аристархов исключен из состава попечительского совета.

Фонд "История Отечества" - некоммерческая организация, созданная по указу президента Российской Федерации Владимира Путина.

Основной целью деятельности фонда является популяризация российской истории в Российской Федерации и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.

Попечительский совет фонда является надзорным органом фонда, к компетенции которого относятся: осуществление надзора за деятельностью фонда и соблюдением им законодательства РФ, осуществление надзора за использованием средств фонда, надзор за принятием советом фонда решений и обеспечением их исполнения.