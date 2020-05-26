Мурашко: регионы получили необходимые средства для федеральных выплат медикам за май

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские регионы получили необходимые средства для федеральных дополнительных выплат медикам за май. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Деньги перечислены были и на апрель, и на май месяц, авансированы <...> Все деньги из федерального бюджета на эти выплаты ушли и поступили в регионы", - сказал он в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

Глава Минздрава также сообщил, что власти могут выделить дополнительные средства из федерального бюджета на выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом. "Да, конечно, будут", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос ведущего, могут ли быть выделены дополнительные деньги при необходимости.

Он напомнил, что был создан специальный ресурс для обращений медиков за разъяснениями по выплатам. "Есть показатель очень важный - какое количество человек, действительно, пропустили или забыли. Эта цифра очень для страны небольшая - где-то в пределах чуть более 1 тыс. человек", - сказал Мурашко.

В целом выплаты предусмотрены на три месяца - апрель, май и июнь. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусом, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс., младший медперсонал - по 25 тыс. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тыс. рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям скорой помощи полагается по 25 тыс. в месяц.

Возвращение к обычной работе

Перепрофилированные для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией клиники смогут вернуться к своей специализации в течение двух - трех месяцев, считает Мурашко.

"Сейчас планы уже есть, клиники уже начали восстанавливаться. <…> Я могу предполагать, что это займет еще два - три месяца. Не все клиники мы сможем сразу вернуть к формату работы", - сказал министр, отвечая на вопрос о возвращении медучреждений к обычной работе.

При этом Мурашко подчеркнул, что точно спрогнозировать сроки невозможно, потому что не известно, как будет складываться ситуация с распространением вируса в России.