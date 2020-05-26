Число выздоровевших за сутки от коронавируса военных в Вооруженных силах составило 98

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в российской армии и военных учебных заведениях с марта по 26 мая составляет более 3 тыс., в это число входят 98 военнослужащих, выздоровевших за прошедшие сутки. Об этом говорится в опубликованном во вторник бюллетене Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 98 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3 062 человек", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, 177 военнослужащих сняты с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования. Общая численность снятых с контроля медиков военнослужащих (нарастающим итогом) увеличилась до 9 389 человек.

Также за прошедшие сутки среди гражданского персонала Вооруженных сил РФ после прохождения лечения выздоровели семь человек. Общая численность выздоровевших сотрудников гражданского персонала (нарастающим итогом) увеличилась до 226 человек, уточнили в ведомстве.

Кроме того, 12 человек из гражданского персонала сняты с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования. Общая численность снятых с контроля медиков (нарастающим итогом) сотрудников гражданского персонала увеличилась до 1 347 человек, сообщили в Минобороны.

Данные по заразившимся

По данным военного ведомства, количество заразившихся военнослужащих коронавирусом по состоянию на 26 мая составляет 1 520.

В военном ведомстве уточнили, что у воспитанников довузовских учебных заведений коронавирус не выявлен. В вузах Минобороны зарегистрированы 623 случая заражения среди военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 378 случаев среди гражданского персонала.

Как сообщили в министерстве, у большинства заразившихся нет симптомов заболевания, в тяжелом состоянии находятся трое военнослужащих, в состоянии средней тяжести - шесть человек.