В России зарегистрировали отечественный препарат для профилактики осложнений коронавируса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Отечественный препарат для профилактики цитокинового шторма - одного из тяжелейших осложнений заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зарегистрирован в России. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале .

Цитокиновый шторм - одно из осложнений коронавируса. Потенциально летальная и неконтролируемая реакция иммунной системы, вызывающая разрушение тканей очага воспаления с распространением на соседние ткани и весь организм.

"Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение легких, он зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику, при чем это отечественный препарат. Еще один препарат противовирусный, я воздержусь просто пока называть, на этой неделе завершает исследование", - сказал он.