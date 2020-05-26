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Пандемия коронавируса нового типа

В России зарегистрировали отечественный препарат для профилактики осложнений коронавируса

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, одним из тяжелейших осложнений является цитокиновый шторм
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. /ТАСС/. Отечественный препарат для профилактики цитокинового шторма - одного из тяжелейших осложнений заболевания, вызываемого новым коронавирусом, зарегистрирован в России. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью программе "Право на справедливость" на Первом канале.

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Цитокиновый шторм - одно из осложнений коронавируса. Потенциально летальная и неконтролируемая реакция иммунной системы, вызывающая разрушение тканей очага воспаления с распространением на соседние ткани и весь организм.

"Один из препаратов, который профилактирует цитокиновый шторм, поражение легких, он зарегистрирован на прошлой неделе и уже вошел в клиническую практику, при чем это отечественный препарат. Еще один препарат противовирусный, я воздержусь просто пока называть, на этой неделе завершает исследование", - сказал он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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