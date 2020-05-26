Безработные жители Калужской области получат возможность устроиться на общественные работы

ТАСС, 26 мая. Власти Калужской области в условиях действия ограничительных мер, которые привели к сокращениям в компаниях, организовали для безработных жителей региона возможность устроиться на общественные работы. Об этом сообщил во вторник на своих страницах в соцсетях врио губернатора области Владислав Шапша.

"Для безработных граждан организовываем общественные работы. Прежде всего, будем предлагать поучаствовать в них калужанам, у которых период получения пособия истекает, тем, кто получает минимальное пособие или стоит на учете в Центре занятости более шести месяцев", - написал Шапша.

В регионе получают пособие по безработице более 6,7 тыс. человек, временные рабочие места для них предлагают 115 предприятий. Жители региона будут заняты благоустройством населенных пунктов, озеленением территорий, работами по ремонту зданий, уборкой территорий, обработкой документов. В зависимости от размере пособия оплата труда на общественных работах будет варьироваться в районе 15-25 тыс. рублей.

К 26 мая в Калужской области выявили 3 560 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1 018 человек выздоровели, 27 пациентов умерли.