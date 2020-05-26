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Глава Twitter пожертвовал $10 млн пострадавшим при пандемии американским семьям

В апреле Джек Дорси выделил $1 млрд на борьбу с новым коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Генеральный директор компании Twitter Джек Дорси пожертвовал $10 млн группе некоммерческих организаций, которые поставили цель собрать $100 млн, чтобы безвозмездно выделить по $1 тыс. 10 тыс. американских семей, пострадавших от последствий пандемии. Об этом сообщил во вторник журнал Forbes со ссылкой на информацию организации-участницы проекта GiveDirectly.

Она вместе с Propel и Stand for Children с апреля собрали добровольных пожертвований на $84 млн. Их инициатива под названием Project 100 состоит в том, чтобы набрать $100 млн для безвозмездной помощи тысячам семей в США. На сайте организации в числе доноров названы бизнесмен Эндрю Янг, объявивший о выходе из борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, певцы Ариана Гранде и Джон Ледженд, авторское телешоу Стивена Колберта, Национальная баскетбольная ассоциация и компания Google.

Дорси в начале апреля выделил $1 млрд на борьбу с новым коронавирусом. Предприниматель обратил внимание, что речь идет о приблизительно 28% его состояния. Twitter понесла в первом квартале 2020 года чистый убыток в размере более $8 млн. Доходы выросли на 2,6% - до $808 млн.

Twitter - соцсеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн твитов.

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