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Пандемия коронавируса нового типа

В России впервые выявили коронавирус у кошки

Животное помещено на карантин

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России, сообщил журналистам во вторник заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов.

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"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", - сказал он.

По словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в подведомственный Россельхознадзору Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (Москва), чтобы протестировать питомца на коронавирус. До этого кошку осмотрел ветеринарный врач одной из московских клиник, который и отправил животное в центр.

Как пояснил замглавы Россельхознадзора, у кошки взяли мазки со слизистой оболочки гортани и носовой полости, а полученный биоматериал исследовали методом ПЦР по разработанной центром методике выявления коронавируса у животных.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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