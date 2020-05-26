Воронежская облдума запрещает продажу алкоголя в заведениях общепита площадью до 50 кв. м

ВОРОНЕЖ, 26 мая. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы приняли в первом чтении законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в помещениях общепита площадью до 50 кв. м - это бары, кафе, закусочные, рюмочные. Как правило, такие заведения расположены на первых этажах многоквартирных домов, сообщила во вторник журналистам пресс-служба областной думы.

"Изменения в региональный закон "О государственном регулировании отдельных правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Воронежской области" приняты в первом чтении", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в Воронежской области на первых этажах многоквартирных домов насчитывается 113 предприятий общепита с лицензией на продажу алкоголя, из них 109 расположены в Воронеже, 75 имеют площадь до 50 кв. м.

"Данный законопроект позволит решить сразу несколько социально направленных задач. В частности, ограничение поможет защитить здоровье воронежцев, а также позволит гражданам в районах жилой застройки чувствовать себя более безопасно и спокойно в любое время суток", - процитировала пресс-служба председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова.

Как уточнили в пресс-службе регионального парламента, до 2017 года регионы сами регулировали систему ограничений по продаже алкоголя в заведениях общепита, что позволило открыть в жилых многоквартирных домах круглосуточную торговлю спиртного навынос и, как следствие, спровоцировать регулярное нарушение общественного порядка во дворах и на детских площадках, особенно по ночам. Но 5 мая вступил в силу федеральный закон, запрещающий продажу алкоголя в заведениях общепита площадью до 20 кв. м в многоквартирных домах и дающий субъектам РФ право устанавливать дополнительные ограничения для них.

"Депутаты Воронежской областной думы пришли к решению установить дополнительные ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в точках общепита в многоквартирных домах, зал обслуживания которых менее 50 кв. м. Они отметили, что такие нормы площади не окажут влияния на цивилизованный бизнес. Но при этом будет поставлена серьезная преграда деятельности по продаже алкоголя навынос, которую прикрывают статусом общепита", - говорится в сообщении пресс-службы Воронежской областной думы.