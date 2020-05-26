Цыбульский считает, что говорить о референдуме об объединении с НАО рано

"Ответственно заявляю: все разговоры о референдуме в каком бы то ни было виде преждевременны", - написал он в посте в Instagram.

Врио главы НАО Юрий Бездудный разделяет эту позицию. По его мнению, спешка "в таком серьезном вопросе не нужна". "Многие пытаются вывести тему в политическую плоскость. Но с таким подходом не согласен - это исключительно экономический вопрос. И звучит он так: должна ли речь идти о создании мегасубъекта или же об участии в глобальном федеральном проекте по развитию Арктики в качестве нескольких субъектов? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести большую работу, аккуратно взвесить все за и против. Но главное, что решение должно и будет приниматься исключительно жителями округа. Все разговоры о референдуме сегодня преждевременны", - написал Бездудный во "ВКонтакте".

Ранее во вторник Цыбульский сообщал, что власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов. "Сейчас начинается работа над программой. По "полочкам" будет разложен весь бюджет, откуда мы получаем деньги и на что можем потратить, перечислим все возможности, которые есть у нас как с помощью федерального бюджета, так и без него. Обсудим основные объекты, планы, ремонты, которые нужны и Архангельской области, и НАО. Каждый из вас сможет дать свои предложения по развитию, сказать то, каким он видит будущее своего родного региона", - написал Цыбульский.

Как говорится в аккаунте врио губернатора, без помощи Федерации сегодня движение вперед и поступательное развитие практически невозможно. "Сегодня на федеральном уровне большое внимание уделяется помощи и поддержке крупных инфраструктурных проектов. Например, у Архангельской области сильнейший промышленный потенциал, а у НАО - стратегически важное расположение, это ворота в Северный морской путь. У НАО - уникальные природные ресурсы, а у Архангельской области - технологии и научный потенциал. Объединение усилий может дать мощнейший экономический толчок развитию обеих территорий", - отметил Цыбульский.