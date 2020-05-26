Роспотребнадзор отменил карантин в доме-интернате в Вязьме

ТАСС, 26 мая. Карантин в Вяземском доме-интернате для престарелых в Смоленской области, где в начале апреля произошла вспышка коронавирусной инфекции, отменен по предписанию территориального отдела управления Роспотребнадзор. Об этом во вторник сообщил исполняющий обязанности директора дома-интерната Михаил Шипилов на встрече с губернатором Алексеем Островским, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Очаг инфекции в нашем учреждении ликвидирован, и с сегодняшнего дня, в соответствии с предписанием территориального отдела управления Роспотребнадзора, снят карантин", - приводит пресс-служба администрации области слова Шепилова.

Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора Александр Зыков отметил, что, несмотря на отмену карантина, в доме-интернате сохранятся ограничительные меры. "В частности, я говорю о соблюдении масочного режима, проведении регулярной термометрии, дезинфекции помещений", - добавил он.

Ранее губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил руководителя регионального департамента социальной защиты Татьяну Конашенкову из-за массовых заражений коронавирусной инфекцией в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в Вяземском и Ярцевском районах, а также в геронтологическом центре "Вишенки" в Смоленске.

По данным на 26 мая, в Смоленской области зарегистрировано 1769 случаев заражения коронавирусом, более 580 пациентов выписаны из больниц, 21 человек умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.