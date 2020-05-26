Пресс-секретарь Пенса выздоровела после заражения коронавирусом и вернулась к работе

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь вице-президента США Майкла Пенса Кэти Миллер, у которой ранее был диагностирован коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Об этом Миллер написала у себя в Twitter во вторник.

"Обратно к работе сегодня после трех отрицательных тестов на COVID-19. Спасибо моим замечательным врачам и всем, кто выразил мне поддержку", - сообщила она.

Кэти Миллер также отметила, что беременна, и поблагодарила своего мужа - советника американского президента Стивена Миллера - за заботу о ней во время болезни.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на состоявшемся позднее брифинге подтвердила, что Стивен Миллер также вернулся к работе. "Да, я только что его видела. <...> Он был на самоизоляции вместе с супругой. Они оба вернулись к работе, они здоровы", - сказала Макинэни.

О том, что у Миллер выявлен коронавирус, стало известно 8 мая.