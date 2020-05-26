На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения

КИЕВ, 26 мая. /ТАСС/. Компания "Украинская железная дорога" намерена частично возобновить внутреннее пассажирское сообщение с 1 июня. Об этом во вторник сообщила пресс-служба компании.

"Укржелдорога" начинает постепенное восстановление движения пассажирских поездов. В частности, компания открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити плюс", которые отправятся в рейсы с 1 июня", - говорится в сообщении пресс-службы.

В продаже появились билеты на поезда из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку (Донецкая область) и Кривой Рог. "Продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн", - пояснили в компании. При этом уточняется, что продажа билетов через кассы будет возобновлена с 27 мая.

Проезд в поездах будет осуществляться с соблюдением санитарных норм. "Пассажиры будут допускаться к поездам исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов. Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты", - заверили в пресс-службе. О том, когда будет возобновлено международное железнодорожное сообщение, в компании пока не сообщают.

Ранее о том, что с 1 июня Украина может возобновить внутреннее железнодорожное сообщение, остановленное с 18 марта из-за пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. 18 мая он заявил, что на эту дату запланирован третий этап снятия карантинных мер, подчеркнув, что окончательное решение зависит от показателей заболеваемости.

На Украине число зараженных коронавирусом во вторник достигло 21 584 человек, число летальных случаев - 644, выздоровели 7 575 пациентов. Первый случай коронавируса в стране зафиксирован 3 марта. До 22 мая в стране действует карантин, однако 11 мая начался первый этап ослабления ограничительных мер. До 22 июня Украина перешла на модель адаптивного карантина, что означает ослабление противоэпидемических мер в регионах по решению местных комиссий.