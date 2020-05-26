В Саграда Фамилия не знают, удастся ли завершить строительство к 100-летию со смерти Гауди

МАДРИД, 26 мая. /ТАСС/. Точной даты, когда получится завершить строительные работы в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, пока нет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Саграда Фамилия.

Ранее планировалось, что строительные работы завершатся в 2026 году - в 100-летнюю годовщину со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди (1852-1926), по проекту которого ведется сооружение храма. Он был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования, однако был закрыт на неопределенный срок в середине марта из-за пандемии коронавируса.

"Точной даты возобновления работ в Саграда Фамилия нет, - заявили в пресс-службе храма. - Строительство не возобновится, пока не будет достигнуто стабильное число посетителей. И до этого момента, безусловно, еще должно пройти несколько месяцев". Пока в Саграда Фамилия не стали конкретизировать, какой экономический ущерб может быть нанесен храму из-за ситуации вокруг распространения коронавируса. "Мы изучаем все возможные варианты, [когда храм вновь откроется для посетителей], но пока нет окончательного решения", - отметили в церкви.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли завершить строительные работы к 2026 году, в храме уточнили: "Мы хотим быть последовательными и не хотим спекулировать по поводу возможных дат". "При этом все еще нет ни даты открытия, ни даты возобновления строительства, - добавили в Саграда Фамилия. - Поэтому еще труднее понять, когда завершатся работы".

Испания является одним из наиболее серьезно пострадавших из-за пандемии государств в мире. С начала распространения инфекции в стране выявлено более 236 тыс. инфицированных, 27 117 пациентов умерли. Поскольку уровень распространения коронавируса в стране снижается, власти постепенно смягчают ограничительные меры.

Храм Святого Семейства является одной из главных достопримечательностей Барселоны. Ежегодно около 4,5 млн туристов посещали этот собор. Резкий приток посетителей начался после того, как в 2010 году его освятил папа Бенедикт XVI и дал разрешение на совершение там церковных служб. Тогда же храм получил звание Малой папской базилики.