Росстат представит предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство поручило Росстату, Минздраву и ФНС представить предложения, как синхронизировать данные по смертности населения, в том числе и от коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина во вторник.

"Росстату совместно с Минздравом России и ФНС России представить в правительство Российской Федерации предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте.

Предложения должны быть представлены до 28 мая.