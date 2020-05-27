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Росстат представит предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения

Предложения должны быть представлены до 28 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Правительство поручило Росстату, Минздраву и ФНС представить предложения, как синхронизировать данные по смертности населения, в том числе и от коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина во вторник.

"Росстату совместно с Минздравом России и ФНС России представить в правительство Российской Федерации предложения по синхронизации собираемых данных по смертности населения, в том числе от новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте.

Предложения должны быть представлены до 28 мая.

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