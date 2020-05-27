Санкт-Петербург впервые в своей истории отметит 317-й день рождения в онлайн-формате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург отпразднует 317-ю годовщину со дня основания музыкальными концертами с участием известных артистов, рекордом барабанщиков, песенными флешмобами и другими мероприятиями. Большая часть событий впервые пройдет в онлайн-формате из-за действующих в городе ограничений в связи с коронавирусом.

"Из-за эпидемии коронавируса очередную годовщину со дня основания Санкт-Петербурга нам не удастся отметить так же масштабно, как мы это делали всегда. Но праздник состоится. Эстафету "Классики на Дворцовой" подхватит видеоконцерт в эфире телеканала "Санкт-Петербург", шоу барабанщиков переместится с Невского проспекта в эфир телеканала "78". Эти и многие другие праздничные мероприятия состоятся с использованием современных онлайн-форматов", - говорится в поздравлении губернатора Александра Беглова и председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова с Днем города, опубликованном пресс-службой Смольного.

В городском плане мероприятий по случаю дня основания города более 140 пунктов, рассказал председатель городского комитета по культуре Константин Сухенко на пресс-конференции на виртуальной площадке ТАСС в преддверии праздника. "У нас действительно несколько необычный формат [празднования Дня города], такого еще не было в истории. Но с тем большей ответственностью и креативностью мы относились к подготовке нынешнего праздника", - отметил он.

Одним из первых мероприятий в честь праздника станет традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости, который произведут руководители нескольких больниц Санкт-Петербурга, работающих с пациентами с коронавирусом. Участниками церемонии станут главные врачи клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Денис Гусев, госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов, детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова Людмила Исанкина, городской многопрофильной больницы № 2 Владимир Волчков и городской больницы святого Георгия Валерий Стрижелецкий.

Самым масштабным событием ко Дню города станет премьера видеоконцерта "Классика в честь Дворцовой", которую покажут вечером в среду в эфире и социальных сетях городского телеканала "Санкт-Петербург". "В музыкальном путешествии по истории города примут участие солисты Мариинского и Большого театров. В проекте также прозвучат видеопоздравления от Алисы Фрейндлих, Льва Додина, Михаила Пиотровского, Тамары Москвиной, Николая Валуева, Евгения Водолазкина и многих других", - сказали в комитете по культуре.

Рекорд барабанщиков и экскурсия по Литейному

Общегородской онлайн-проект #Петербург317 запланирован 27 мая в эфире телеканала "78". Он объединит шоу барабанщиков "DrumПарад", ударный флешмоб, гала-концерт артистов балета, джазовых исполнителей, выступления уличных театров и театров огня. Город поздравят также венгерский скрипач-виртуоз Эдвин Мартон и петербургская скрипачка Евгения Зима.

Организаторы парада барабанщиков, который в этом году пройдет уже в третий раз, рассчитывают установить новый рекорд - предыдущие два фестиваля были ознаменованы достижениями, внесенными в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Гиннесса. В этот раз парад откроется игрой оркестра на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости и продолжится в формате онлайн-трансляции с включениями из разных регионов России и зарубежных стран.

"72 региона РФ принимают в этом году участие в онлайн-параде и 14 зарубежных стран. Мы выйдем на самую массовую одновременную игру на ударных инструментах в режиме онлайн и попытаемся именно в этой номинации установить мировой рекорд в 13:17 мск, чтобы отметить 317-ю годовщину со дня [основания] Санкт-Петербурга", - сказал на пресс-конференции режиссер онлайн-проекта #Петербург317 Валерий Ткаченко.

В рамках проекта BEST.Petersburg (приложение, в котором публикуют туристические маршруты, информацию о заведениях и мероприятиях города) будет организована онлайн-экскурсия по Литейной части Петербурга в прямом эфире в Instagram-аккаунте в 19:00 мск. Помимо экскурсии, BEST.Petersburg ко Дню Города подготовил программу онлайн-мероприятий, среди которых - онлайн-показ спектакля Балтийского дома "Царь PJOTR", а также цикл тематических лекций и других.

Спектакли, хоровое пение и салют без фейерверка

Видеозаписи спектаклей и кинофильмы об истории города будут демонстрировать Капелла Санкт-Петербурга, театр "Мастерская", Театр эстрады имени Райкина, Молодежный театр на Фонтанке и другие. Специальные концертные программы к празднику подготовили театры "Мюзик-Холл" и "Зазеркалье", Филармония джазовой музыки, Русский оркестр имени Андреева и Симфонический оркестр "Таврический". Поэтические акции пройдут в Театре имени Ленсовета и Балтийском доме. В театре Деммени артисты запустили акцию "Фотолента", в ходе которой делятся лучшими кадрами города.

Кроме того, праздничную акцию "#Давайтепетьдружно" подготовили к празднику профессионалы и любители хорового пения из Петербурга и Ленинградской области. В День города Сводный мультимедийный хор, состоящий из 250 хористов из 32 музыкальных коллективов, объединятся в онлайн-пространстве, чтобы спеть песни про Петербург. В исполнении хора прозвучит попурри "Петербургская фантазия", состоящая из известных композиций, таких как "Ленинградский рок-н-ролл", "Город, которого нет" и других. Главным дирижером проекта выступит заслуженный артист России, художественный руководитель Концертного хора Санкт-Петербурга Владимир Беглецов.

Вечером в среду военнослужащие Михайловской военной артиллерийской академии произведут праздничный артиллерийский салют в ознаменование 317-й годовщины основания Санкт-Петербурга. В 20:00 мск расположенные у Петропавловской крепости расчеты двенадцати 85-миллиметровых пушек Д-44 дадут 30 холостых артиллерийских залпов в честь выдающихся жителей города, важнейших исторических событий и подвигов воинов-ленинградцев, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

30 мая программу празднования в эфире канала "Санкт-Петербург" продолжит трансляция концерта "Песня летит над Невой", подготовленная творческим коллективом Большого концертного зала "Октябрьский". На сцену выйдут Василий Герелло, Татьяна Буланова, Зара, Игорь Корнелюк, Елена Ваенга и многие другие.