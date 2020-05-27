В Чечне направят около 220 млн рублей на проведение КТ обследований в отдаленных районах

ГРОЗНЫЙ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Чечни направят около 200 млн рублей для укрепления материально -технической базы медицинских учреждений, в том числе для создания возможности проведения обследований на аппаратах компьютерной томографии (КТ) в отдаленных районах региона. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба, который был показан в эфире ЧГТРК "Грозный".
"Для того, чтобы укрепить материально-техническую базу, а также усилить возможности КТ обследований, особенно в отдаленных районах, необходима дополнительная потребность в районе 220 млн рублей. С этой поддержкой мы будем готовы к серьезному наплыву", - рассказал министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил, что все необходимые средства будут выделены. "Любой вопрос, касающийся здравоохранения, незамедлительно надо решать, из бюджета или внебюджетных источников", - сказал он.
По словам Сулейманова, в регионе всего развернуто 1860 коек для лечения болбных с коронавирусом, из них 1020 коек уже заняты пациентами. "Вчера был пик по количеству обращений в КТ-центры, было обследовано более 350 человек. Госпитализировано порядка 120 человек, это тоже пик. Надеемся, что дальше будет спад", - добавил он.
В Чечне зарегистрировано 1133 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 690 человек выздоровели, 13 умерли.