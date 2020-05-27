В Чечне направят около 220 млн рублей на проведение КТ обследований в отдаленных районах

ГРОЗНЫЙ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Чечни направят около 200 млн рублей для укрепления материально -технической базы медицинских учреждений, в том числе для создания возможности проведения обследований на аппаратах компьютерной томографии (КТ) в отдаленных районах региона. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба, который был показан в эфире ЧГТРК "Грозный".

"Для того, чтобы укрепить материально-техническую базу, а также усилить возможности КТ обследований, особенно в отдаленных районах, необходима дополнительная потребность в районе 220 млн рублей. С этой поддержкой мы будем готовы к серьезному наплыву", - рассказал министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.