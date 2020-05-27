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Пандемия коронавируса нового типа

Британский премьер поддержал расследование для установления происхождения коронавируса

Оно нужно для появления возможности учитывать прошлый опыт и предотвращать пандемии в будущем, установили Борис Джонсон и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

ЛОНДОН, 27 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус согласились с необходимостью провести международное расследование, чтобы установить происхождение нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы правительства, распространенном по итогам состоявшегося во вторник разговора между Джонсоном и Гебрейесусом.

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"Премьер-министр и доктор Тедрос согласились с важностью проведения независимого расследования для установления источника вспышки коронавируса с тем, чтобы у нас была возможность учитывать прошлый опыт и предотвращать пандемии в будущем", - говорится в тексте документа.

Во вторник Джонсон также беседовал с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, подчеркнув, что Соединенное Королевство поддерживает усилия ООН и ВОЗ по координации международной борьбы против вируса.

73-я сессия ВОЗ состоялась в режиме телеконференции 18-19 мая в Женеве. По ее итогам консенсусом была принята резолюция, которая, в частности, призывает к оценке международных мер реагирования на пандемию.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисГутерриш, АнтониуТедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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