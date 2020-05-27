{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске тяжелого течения COVID-2019 у курильщиков

В ведомстве отметили, что курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, у курильщиков чаще протекает в тяжелой форме. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - говорится в сообщении.

Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот - при курении сигарет или других табачных изделий, следует из текста. Также Роспотребнадзор отмечает, что любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть уязвим к заражению.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Военные подготовили площадку для строительства медцентра в Каспийске
Всего военные выполнили работы по планировке территории общей площадью более 11,5 тыс. кв. м в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте
Читать полностью