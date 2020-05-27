Роспотребнадзор предупредил о повышенном риске тяжелого течения COVID-2019 у курильщиков

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, у курильщиков чаще протекает в тяжелой форме. Об этом в среду сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - говорится в сообщении.

Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот - при курении сигарет или других табачных изделий, следует из текста. Также Роспотребнадзор отмечает, что любой человек, подвергающийся воздействию вторичного табачного дыма, может быть уязвим к заражению.