Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса

ЧИТА, 27 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.

"По указанию главного санитарного врача вводится запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами по площади до 400 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного уличного входа, запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18:00 и в выходные дни", - говорится в сообщении.