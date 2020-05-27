Роспотребнадзор ужесточил ограничения для магазинов в Чите из-за коронавируса

ЧИТА, 27 мая. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ввело более жесткие ограничения для работы торговых точек в Чите из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.
"По указанию главного санитарного врача вводится запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами по площади до 400 квадратных метров при отсутствии отдельного наружного уличного входа, запрет на работу объектов торговли непродовольственными товарами, торговых центров, рынков, предприятий сферы услуг после 18:00 и в выходные дни", - говорится в сообщении.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко направил в Забайкалье сводную группу специалистов ведомства из-за быстрого роста числа заболевших.
По последним данным, в Забайкалье зарегистрировано 938 зараженных коронавирусом, выписаны 417 человек, умерли 14 пациентов. При этом в регионе последние шесть недель отмечается высокий темп прироста числа зараженных. Власти уже продлили до 8 июня ограничительные мероприятия на территории региона.