Посольство РФ в США сообщило о трех вывозных рейсах 30 и 31 мая

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Посольство России в США сообщило о трех вывозных рейсах для граждан 30 и 31 мая. Соответствующая информация размещена во вторник в Twitter диппредставительства.

"Вылет рейса №AFL103 Нью-Йорк - Екатеринбург - Новосибирск запланирован на 30 мая в 19:20 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Башкортостане, Ханты-Мансийском автономном округе, Коми и Алтайском крае, - говорится в сообщении. - Вылет рейса №AFL103 Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала запланирован на 30 мая в 19:20 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Ростовской, Воронежской, Волгоградской областях, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму и Севастополе, Дагестане, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии".

"Вылет рейса №AFL111 Майами - Санкт-Петербург - Москва запланирован на 31 мая в 18:00 (местное время). Этот перелет возможен для всех граждан России", - отметили в посольстве.