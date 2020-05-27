Военные подготовили площадку для строительства медцентра в Каспийске

ТАСС, 27 мая. Железнодорожники Южного военного округа (ЮВО) подготовили площадку под строительство многофункционального медицинского центра для борьбы с коронавирусной инфекцией в городе Каспийске (Дагестан). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Всего на трех площадках в городах Каспийск, Дербент и Хасавюрт военные железнодорожники ЮВО выполнили работы по планировке территории общей площадью более 11,5 тыс. квадратных метров, уточнили в военном ведомстве.

Всего к работам в этих дагестанских городах на площадках, предназначенных для строительства многофункциональных медицинских центров, были привлечены более 70 военнослужащих и 56 единиц специальной техники батальона механизации железнодорожного соединения ЮВО, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что военные по поручению президента РФ Владимира Путина построят до 30 июня три госпиталя в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте, рассчитанные в общей сложности на 200 мест. Кроме того, было принято решение перебросить в республику два полевых мобильных госпиталя на 200 койко-мест.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане по состоянию на 26 мая зарегистрировано 4 294 подтвержденных случая заражения (плюс 89 человек за сутки), 3 809 человек выздоровели (плюс 456 за сутки). Всего в регионе умерли 118 человек с коронавирусом. Обследованы более 50 тыс. человек, более 4 тыс. находятся на изоляции. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.