Приезжающих на Сахалин без прописки начали проверять на коронавирус

ТАСС, 27 мая. Власти Сахалинской области начали проверять приезжающих в регион без прописки на наличие коронавируса. Людей будут пускать в область только с отрицательными результатами тестов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин дал главам субъектов право самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов, принятых в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. 21 мая губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ об обязательном предоставлении результатов тестирования на коронавирус гражданами без местной регистрации сразу после прибытия в регион.
"Со среды указ начал действовать, результаты тестирования проверяют в аэропорту Южно-Сахалинска и в порту Холмск. При отсутствии справки, приезжим без прописки необходимо будет отправиться обратно", - сказал представитель пресс-службы. После предоставления справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус приезжие должны будут пройти двухнедельный карантин для исключения заболевания.
В Сахалинской области с начала пандемии зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусной инфекцией, на лечении находятся 30 человек.