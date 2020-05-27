Приезжающих на Сахалин без прописки начали проверять на коронавирус

ТАСС, 27 мая. Власти Сахалинской области начали проверять приезжающих в регион без прописки на наличие коронавируса. Людей будут пускать в область только с отрицательными результатами тестов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал главам субъектов право самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов, принятых в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. 21 мая губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ об обязательном предоставлении результатов тестирования на коронавирус гражданами без местной регистрации сразу после прибытия в регион.