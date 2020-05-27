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Пандемия коронавируса нового типа

Приезжающих на Сахалин без прописки начали проверять на коронавирус

При отсутствии справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус их не пустят в регион

ТАСС, 27 мая. Власти Сахалинской области начали проверять приезжающих в регион без прописки на наличие коронавируса. Людей будут пускать в область только с отрицательными результатами тестов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал главам субъектов право самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов, принятых в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране. 21 мая губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ об обязательном предоставлении результатов тестирования на коронавирус гражданами без местной регистрации сразу после прибытия в регион.

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"Со среды указ начал действовать, результаты тестирования проверяют в аэропорту Южно-Сахалинска и в порту Холмск. При отсутствии справки, приезжим без прописки необходимо будет отправиться обратно", - сказал представитель пресс-службы. После предоставления справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус приезжие должны будут пройти двухнедельный карантин для исключения заболевания.

В Сахалинской области с начала пандемии зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусной инфекцией, на лечении находятся 30 человек.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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