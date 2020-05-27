МЧС продезинфицировало в Дагестане объекты общей площадью около 1,5 млн кв. м

"На сегодняшний день подразделениями МЧС России в Республике Дагестан проведена дезинфекция объектов общей площадью порядка 1,5 млн кв. метров. Обработаны 161,8 км дорог и пешеходных тротуаров, 24 парка и сквера, 62 лечебных учреждений и 77 образовательных учреждений, 93 административных здания, три железнодорожных вокзала, один завод, один санаторий и восемь зданий социального обслуживания", - сказали в пресс-службе.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Специалисты МЧС России провели в Дагестане дезинфекцию объектов общей площадью порядка 1,5 млн кв. метров. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, как отметили в МЧС, санитарная обработка проведена на шести автостанциях, 140 остановках, на 304 стоянках общественного транспорта, на 33 рынках, в 51 мечети и шести храмах, в одном жилом доме и на двух пляжах. "Работа в данном направлении продолжается", - подчеркнули в министерстве.

Президент России Владимир Путин 18 мая поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения. В Дагестан прибыли специалисты Ногинского и Донского спасательных центров в составе 140 человек и 26 единиц техники. Позже к работе приступила группировка Волжского спасательного центра МЧС России в составе 60 человек и 14 единиц техники.

В Дагестане по состоянию на 26 мая зарегистрировано 4 294 подтвержденных случаев заражения (плюс 89 человек за сутки), 3 809 человека выздоровели. Всего в регионе умерли 118 человек с коронавирусом. Обследованы более 50 тыс. человек, более 4 тыс. находятся на изоляции.

С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.