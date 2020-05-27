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Группа альпинистов из Китая достигла вершины Эвереста для повторного измерения его высоты

Они установят на вершине горного пика специальное измерительное оборудование

ПЕКИН, 27 мая. /ТАСС/. Экспедиция альпинистов из Китая в среду утром достигла вершины самого высокого в мире горного пика - Эвереста (Джомолунгмы). Как сообщило Центральное телевидение Китая, они установят на вершине специальное оборудование для повторного измерения высоты горы.

Сообщается, что альпинисты покинули последний лагерь на высоте 8 300 м около 02:00 ночи (21:00 мск во вторник) и начали восхождение. Первоначально они планировали подняться на вершину за шесть часов, однако из-за плохих погодных условий им удалось достичь ее только к 11:00 по местному времени (06:00 мск).

По данным телеканала, непосредственно на вершину поднялись восемь человек. Они должны установить на верхней точке горы специальное геодезическое оборудование, а также GNSS антенну. Как отмечается в репортаже, китайские специалисты занимаются такими работами на Эвересте впервые за 45 лет.

Высота Эвереста составляет 8 848 м.

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