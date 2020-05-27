Опрос: большинство россиян считают, что продуктивно проводят время на самоизоляции

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (53%) отмечают, что продуктивно проводят время на самоизоляции, 11% гордятся своими достижениями. При этом почти треть респондентов признались, что не могут себя заставить что-либо делать в этот период, свидетельствуют итоги опроса проекта "Новости. Mail.ru", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Опрос показал, что после введения режима самоизоляции 28% респондентов давали себе обещания больше читать, смотреть кино и сериалы или чему-то учиться. Сейчас, спустя пару месяцев, 53% считают, что продуктивно проводят время, а 11% даже гордятся своими достижениями. При этом 29% жалуются, что не могут себя заставить что-то делать, а у 7% просто ни на что не хватает времени", - говорится в результатах опроса.

Около 27% опрошенных сообщили, что во время самоизоляции читают больше, чем обычно, 36% делают это как прежде, 16% столкнулись с нехваткой времени на книги, а 21% респондентов не читали и не начинали.

Большей популярностью пользуются фильмы и сериалы. "Уже пересмотрели все, что хотели, 16% респондентов, в спокойном режиме открывают для себя что-то новое 57%. Тех, у кого не хватает времени, оказалось 16%. Остальные опрошенные (12%) ответили, что не любят кино и сериалы", - добавляют авторы опроса.

Респондентов также спросили, начали ли они изучать что-то новое. Большинство - 59% - ответили отрицательно. Кто все же решил поучиться, смотрят обучающие видео в интернете по интересующей теме (22%), проходят образовательный курс онлайн (11%) или учат иностранный язык (7%). Опрос проводился с 20 по 25 мая 2020 года среди 14,8 тыс. пользователей проекта "Новости Mail.ru".