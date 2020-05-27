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Пандемия коронавируса нового типа

РФПИ поставил в Дагестан 20 тыс. тестов на коронавирус

Система позволяет получать результат теста за 30 минут

ТАСС, 27 мая. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставил в республику Дагестан мобильные тест-системы EMG и комплекты реагентов на 20 тыс. тестов для выявления коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе фонда в среду.

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Отмечается, что половина стоимости груза оплачена Благотворительным фондом Сулеймана Керимова.

Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, позволяет получать результат за 30 минут. Система активно применяется в российских больницах, лабораториях, на промышленных предприятиях.

РФПИ также проинвестировал в производство фармацевтического препарата "Авифавир", медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и проект по созданию вакцины.

Ранее мобильные системы диагностики коронавируса EMG успешно применялись российскими военными на территории полевого госпиталя в г. Бергамо в рамках программы оказания помощи Российской Федерацией в адрес Итальянской Республики.

Теги
РоссияДагестанПандемия коронавируса нового типа
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