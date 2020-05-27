Абитуриентам для поступления в вуз онлайн понадобится электронная подпись

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. При электронной подаче документов для поступления в вуз абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты России, центры которой включены в соответствующий перечень министерства.

Ранее в Минобрнауки России сообщили, что документы на поступление в университет будут приниматься дистанционно.

"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица. Получить ее может любой гражданин старше 14 лет. Сделать это можно в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. В перечень аккредитованных центров с гарантией государственного учреждения входит удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты", - говорится в сообщении палаты.

Отмечается, что применение электронной подписи особенно актуально в сложившейся эпидемиологической обстановке, а также существенно увеличивает возможности при выборе вуза у поступающих и упрощает их взаимодействие с приемными комиссиями. Например, с ее помощью абитуриент из Ставрополя может подать документы в московский вуз, не выезжая из родного региона, и тем самым экономит время и деньги, которые обычно поступающие тратят на дорогу.

Как получить сертификат электронной подписи

Как уточнили в пресс-службе, для получения сертификата электронной подписи абитуриенту понадобятся оригиналы паспорта, СНИЛС, ИНН. "Чтобы получить сертификат электронной подписи в удостоверяющем центре Кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru, подать запрос в личном кабинете и оплатить услугу. Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в пункте оказания услуги. Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата электронной подписи его законным владельцем", - говорится в сообщении.

В Палате также обратили внимание на то, что ввели предварительную запись на получение сертификата в офисах ведомства. Там подчеркнули, что "квалифицированный сертификат ЭП физического лица нельзя получить на имя другого человека по доверенности или на основании иного документа, подтверждающего подобные полномочия".

"После удостоверения личности готовый сертификат можно получить только в личном кабинете на официальном сайте удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит доступа к созданному сертификату", - уточняется в сообщении палаты. Срок действия такого сертификата составит 15 месяцев.