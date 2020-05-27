Единороссы предложили полный запрет продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним

"В вопросе продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним все единомышленники [сходятся] в том, что, конечно, необходимо для несовершеннолетних данную продукцию полностью запретить, с этим никто не спорит", - сообщил Менделевич в беседе с ТАСС.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Положения о запрете на продажу любой никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также о полном запрете продажи съедобной никотинсодержащей продукции могут войти в качестве поправок в законопроект о распространении антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию. Об этом в среду заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич ("Единая Россия"). Эти предложения содержатся в проекте поправок ко второму чтению законопроекта, который имеется в распоряжении ТАСС.

По его словам, накануне прошло заседание межфракционной рабочей группы, члены которой обсуждали вопрос оборота никотинсодержащей продукции, а также поправки, которые предложили к законопроекту депутаты-единороссы Андрей Исаев и Сергей Боярский. "Главная проблема и главный вопрос, который выяснился в ходе дискуссии: что делать с этой никотинсодержащей продукцией? Либо ее полностью запрещать, либо ее регулировать", - отметил Менделевич.

В частности, отметил он, "Минздрав выступает за полный запрет" такой продукции. В то же время, по его словам, государственно-правовое управление президента РФ (ГПУ) в своем заключении отмечает необходимость регулирования ее продажи.

Проект поправок

В свою очередь первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в разговоре с корреспондентом ТАСС подтвердил, что вместе с первым замглавы думских единороссов Андреем Исаевым предложил вариант поправок к законопроекту во втором чтении. Так, на никотинсодержащую продукцию предлагается распространить все действующие сегодня ограничения в части курения обычного табака. Так, в местах, где запрещено курить сигареты, также предлагается запретить употреблять никотинсодержащую продукцию. Кроме того, на такую продукцию предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие сегодня для табачных изделий. Ответственность, предусмотренную Кодексом РФ об административных правонарушениях за нарушения в сфере потребления, оборота и рекламы табака, также предлагается распространить и в отношении никотинсодержащей продукции.

При этом нововведения могут затронуть все альтернативные виды потребления никотина. Так, под никотинсодержащей продукцией предлагается понимать изделия, содержащие никотин или соли никотина, предназначенные для потребления никотина и его доставки способами, отличными от потребления табака. Речь идет в том числе об изделиях с нагреваемым табаком, растворах, жидкостях или гелях с содержанием никотина в объеме от 0,1 мг/мл, в том числе жидкостях для электронных систем доставки никотина (вейпов), а также о порошках, смесях для жевания и сосания на основе растительных компонентов и не предназначенных для приема в пищу, кроме лекарственных средств и овощей, содержащих никотин в натуральном виде. Ограничения коснутся в том числе и кальянов.

Депутаты также предлагают запретить оптовую и розничную торговлю съедобной никотинсодержащей продукцией. "Мы полностью хотим запретить никотинсодержащие пищевые продукты, кроме как тех, в которых никотин находится натуральным образом, а он, оказывается, есть и в томатах. Все вот эти леденцы с никотином, мармеладки, пропитанные сухофрукты, - то, чем травились дети, мы хотим запретить", - отметил Боярский.

Кроме того, проект поправок также предлагает запретить продажу никотинсодержащей продукции с содержанием никотина более 20 мг на порционную упаковку. Как пояснил Боярский, речь идет о никпэках. "Никпэки мы хотим ограничить предельной концентрацией до 20 мг на порцию, она является безопасной. И для совершеннолетнего курильщика - это альтернатива потреблению табака", - отметил парламентарий.

Между тем Боярский подчеркнул, что вариант поправок к законопроекту пока не финальный. В свою очередь Менделевич отметил, что комитет взял отсрочку в 10 дней, чтобы обсудить основные положения законопроекта и затем вновь собраться на заседание и прийти к определенному решению.