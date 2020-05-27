На Урале запретили в служении священника, отрицавшего существование коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Схиигумен Сергий, который некорректно высказался о ситуации с коронавирусом, запрещен в служении после нарушения запрета на проповеди. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

27 апреля схиигумена Сергия отстранили от проповедей после появления видеозаписи с обращением, где он призывал людей выходить на улицы и посещать храмы, называя ситуацию с новым коронавирусом "псевдопандемией".

"В связи с публичным выступлением схиигумена Сергия (Романова), нарушившим указ правящего архиерея N 32 от 27 апреля 2020 года, упомянутый клирик с сегодняшнего дня запрещен в священнослужении и лишен права ношения наперсного креста. Деятельность схиигумена Сергия (Романова) будет рассмотрена епархиальным судом Екатеринбургской епархии", - говорится в сообщении.