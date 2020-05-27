В Бурятии увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров

УЛАН-УДЭ, 27 мая. /ТАСС/. Система видеомониторинга лесных пожаров в Бурятии расширена с 10 до 20 камер, они охватывают площадь более 3,5 млн га леса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой. В 2019 году в республике было зарегистрировано 598 пожаров общей площадью более 226 тыс. га. Ущерб составил более 280 млн рублей.

"В республике завершилась установка дополнительных камер видеомониторинга лесных пожаров системы "Лесохранитель" для оперативного обнаружения возгораний. В прошлом году было установлено 10 камер, теперь их стало 20. Все они работают в режиме реального времени, круглосуточно и охватывают площадь более 3,5 млн га леса", - сообщили в ведомстве.

Камеры установлены в 17 лесничествах на территории Баргузинского, Бичурского, Заиграевского, Кабанского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Тарбагатайского и Хоринского районов, а также в городе Улан-Удэ. "При обнаружении пожара автоматически определяются его координаты, площадь очага, ближайшие силы и средства", - отметили в РАЛХ. В этом году благодаря работе камер видеонаблюдения удалось вовремя обнаружить и потушить более 30 природных возгораний.

Пожароопасный сезон в Бурятии в этом году начался в апреле. За два месяца произошло более 220 природных пожаров на общей площади около 43 тыс. га. В прошлом году за аналогичный период времени было зарегистрировано порядка 190 лесных пожаров на площади около 52 тыс. га. На территории региона с начала апреля действует особый противопожарный режим, доступ в лес ограничен, но с 16 мая местному населению разрешено осуществлять сбор дикоросов в определенных местах.

Основная причина лесных пожаров, как отметили в ведомстве, - неосторожное обращение с огнем местного населения.