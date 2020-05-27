В Краснодарском крае запустили новый участок системы водоснабжения курортных городов

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/. Новый участок Троицкого водопровода, который обслуживает курортные населенные пункты Краснодарского края, запустили в эксплуатацию, сообщили ТАСС в пресс-службе "Кубаньводкомплекс".

В конце 2019 года на водопроводе произошли подряд две крупные аварии, жители нескольких курортных городов практически неделю провели без водоснабжения. Причиной аварии был износ сетей, водопровод испытывает большую нагрузку, в курортный сезон она увеличивается более чем в два раза, в 2019 году на его модернизацию выделили порядка 1 млрд рублей.

"Работы по присоединению нового участка завершены, в данный момент производится запуск в соответствии с техническими рекомендациями", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, параллельно в 2020 году запланировано проектирование еще трех участков Троицкого группового водопровода общей протяженностью 27 км. Приступить к строительству этих участков планируется в 2022 году, завершить работы - в 2023 году. В целом на эти цели из краевого бюджета выделено порядка 4 млрд рублей.

По данным "Кубаньводкомплекса", Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году, он обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты побережья Черного моря. Власти Кубани в 2020 году направят порядка 1,4 млрд рублей на реконструкцию трех крупных групповых водопроводов: Троицкого, Таманского и Ейского.