Нижегородские власти рассмотрят вопрос о модернизации системы оповещения о ЧС на гидроузле

ТАСС, 27 мая. Власти Нижегородской области рассматривают вопрос о модернизации комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) при возникновении ЧС в Городецкой зоне при угрозе затопления. Об этом сообщили ТАСС в департаменте региональной безопасности в среду.

На совещании 20 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев потребовал привести в постоянную готовность помещения для временного размещения граждан на случай режима ЧС в Приволжье. В числе проблемных вопросов, на которые власти регионов ПФО должны обратить внимание, он назвал также неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, износ которых в округе составляет от 60 до 90 процентов, неэффективную работу комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

"В настоящее время рассматривается вопрос о модернизации КСЭОН Городецкой зоны - замене аналоговых пороговых датчиков уровня воды на современные ультразвуковые цифровые датчики, позволяющие не только переводить КСЭОН в режим тревоги при достижении уровня воды опасных отметок, но и отслеживать и передавать на пульт управления значения текущего уровня воды", - отметили в департаменте.

Как добавили в ведомстве, Городецкая зона КСЭОН создана в 2014 году и охватывает Городецкий и Балахнинский муниципальные районы. Она предназначена для своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС в зоне катастрофического затопления при авариях на Городецком гидроузле. Всего в регионе созданы 4 зоны КСЭОН, которые охватывают пять муниципальных образований.

По данным департамента, на территории Нижегородской области создано 508 пунктов временного размещения граждан на случай ЧС, действуют 42 лесопожарные станции. В 2020 году на охрану лесов выделено более 300 млн рублей. Для лесопожарных станций в 2020 году закуплено 27 единиц техники и оборудования.