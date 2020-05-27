В Пермском крае число желающих стать донорами снизилось в 1,5 раза

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Снижение числа желающих сдать кровь наблюдается в Пермском крае, явка доноров в мае упала в 1,5 раза, заготовки крови - до 70 литров в день, что не покрывает в полной мере потребности больниц. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона.

В середине марта Пермская краевая станция переливания крови сообщила о дефиците донорской крови и снижении числа желающих ее сдать из-за ситуации с распространением коронавируса, проблема усугубилась после введения 2 апреля режима всеобщей самоизоляции. Было принято решение разрешить пермякам выходить из дома для сдачи крови, тогда число доноров возросло почти в пять раз и проблема на ближайший месяц была решена почти на 100%.

"С начала мая явка доноров в среднем составляет менее 140 доноров, заготовка донорской крови упала до 70 литров в день. Остро ситуация обстоит с донорами резус-отрицательных групп крови. Отмечается резкое снижение записи жителей на сдачу крови - в 1,5 раза. Для бесперебойного обеспечения потребности в донорской крови больниц Пермского края нужно не менее 200 доноров в день", - отмечается в сообщении.

В конце апреля в ходе видеоконференции президента РФ Владимира Путина с волонтерами главный врач краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова сообщила, что дефицит донорской крови может возникнуть и после снятия ограничений, в таком случае сотрудники станции готовы выезжать на предприятия и в районы Пермского края. Однако сейчас, когда регион находится на первом этапе снятия ограничений, служба не может проводить выездные мероприятия для увеличения заготовки донорской крови.

В Пермском крае на утро среды подтвержден 1 451 случай заражения коронавирусом. 796 человек выздоровели, 49 умерли, у 21 из них причиной смерти стал коронавирус, у остальных сопутствующие заболевания. Режим самоизоляции продлен до 8 июня, однако жителям разрешено гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, посещать салоны красоты и парикмахерские, ателье, мастерские по ремонту обуви, продуктовые и непродовольственные магазины малой площади.