Россияне рассказали, какой видят жизнь после пандемии

"Стерильность и чистота стабильно остается важным фактором при посещении магазинов, кафе и прочих общественных мест для почти 90% россиян. Среди россиян 80% считают, что будут и далее обращать особое внимание на стерильность и чистоту магазинов и кафе при выборе места для посещения", - отмечается в сообщении.

В ходе опроса почти 40% россиян отметили, что будут продолжать предъявлять повышенные требования к чистоте продуктовых сетей и доставки от нескольких недель до нескольких лет. Эксперты также выяснили, что примерно треть населения не отметили изменений в досуге по сравнению с началом апреля, оценки досуга стабилизируются. Россияне преимущественно смотрят кино онлайн и занимаются спортом дома в качестве альтернативы своим докарантиным привычкам.

Исследование также показало, что смещение сроков выхода из карантина на более поздний также отражается и на восприятии ограничительных мер. Так же, как и в предыдущие волны исследования, большинство россиян убеждены, что некоторое время будут запрещены международные перелеты (61% по России и 63% по Москве) и массовые мероприятия, такие как концерты, фестивали и прочие (56% по России и 63% по Москве). 37% респондентов по России высказываются, что по окончании карантина будет запрещена/ограничена работа кафе/ ресторанов, 46% по Москве думают так же. Реже всего россияне отмечают запреты на перелеты по стране (28% по России и 34% по Москве), при этом в Москве за последнюю неделю исследования отмечается резкий рост во мнении по этому показателю.

Как сообщили в "Ромире", среди россиян растет доля тех, кто считает, что ограничения на международные перелеты продлятся около месяца. Ограничения на концерты и массовые мероприятия, по мнению россиян, продлятся до полугода. Среди москвичей также отмечается рост доли считающих, что ограничения продлятся более года, что может быть связано с тем, что многие концерты, намеченные на 2020 год, были отменены или автоматически перенесены на 2021 с сохранением мест у тех, кто приобрел билеты.

В исследовании также отмечается, что россияне стали чаще обращать внимание на трудность постоянного нахождения с семьей (+13% в России). Все так же высокий процент респондентов отмечает, что работают менее эффективно, чем из офиса (34% в России), чувствуют себя одиноко/не хватает контактов с коллегами/другими людьми (25%), не хватает физической активности (42%).

Об исследовании

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Consumer Scan Panel основана на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек. Участники панели старше 18 лет сканируют QR-коды с чеков и участвуют в анкетировании и онлайн-опросах. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.