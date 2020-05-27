{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Цифровые пропуска вводят для прилетающих на Камчатку россиян без местной прописки

Тех, кто прибывает без четкой цели, власти будут просить проходить обсервацию

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая. /ТАСС/. Обязательное наличие цифровых пропусков вводится на Камчатке с 1 июня для всех прилетающих на полуостров граждан без местной регистрации. Об этом сообщил в среду врио губернатора края Владимир Солодов.

"На следующей неделе мы вводим уже в рабочем полноценном формате режим цифровых пропусков в аэропорту. Каждый гражданин, за исключением тех, кто имеет постоянную регистрацию на территории Камчатского края, по прибытии должен будет представить несложный цифровой пропуск, который будет заполняться на основе анкеты", - сказал Солодов, видеокомментарий которого распространила пресс-служба регионального правительства.

Тех, кто прибывает без четкой цели, власти будут просить проходить обсервацию.

С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции, который продлен до 31 мая. В регионе уже начались проверки в торговых местах и общественном транспорте, начинают взиматься штрафы за нарушение масочного режима. Ситуация, по словам Солодова, остается крайне напряженной.

На Камчатке зафиксировано 700 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Антитела к коронавирусу имеют 16,5% москвичей, протестированных в "Инвитро"
Читать полностью