Цифровые пропуска вводят для прилетающих на Камчатку россиян без местной прописки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая. /ТАСС/. Обязательное наличие цифровых пропусков вводится на Камчатке с 1 июня для всех прилетающих на полуостров граждан без местной регистрации. Об этом сообщил в среду врио губернатора края Владимир Солодов.

"На следующей неделе мы вводим уже в рабочем полноценном формате режим цифровых пропусков в аэропорту. Каждый гражданин, за исключением тех, кто имеет постоянную регистрацию на территории Камчатского края, по прибытии должен будет представить несложный цифровой пропуск, который будет заполняться на основе анкеты", - сказал Солодов, видеокомментарий которого распространила пресс-служба регионального правительства.

Тех, кто прибывает без четкой цели, власти будут просить проходить обсервацию.

С 1 апреля в регионе введен режим полной самоизоляции, который продлен до 31 мая. В регионе уже начались проверки в торговых местах и общественном транспорте, начинают взиматься штрафы за нарушение масочного режима. Ситуация, по словам Солодова, остается крайне напряженной.

На Камчатке зафиксировано 700 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.