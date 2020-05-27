Антитела к коронавирусу имеют 16,5% москвичей, протестированных в "Инвитро"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу обнаружены у 16,5% москвичей, протестированных в "Инвитро", для других регионов этот показатель составил 11,4%. Об этом говорится в сообщении компании.

"16,5% жителей Москвы, прошедших в "Инвитро" исследование на антитела к вирусу SARS-COV-2, возбудителю новой коронавирусной инфекции, получили положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа. Аналогичный показатель для остальных регионов России, в которых доступно данное исследование, составил 11,4%", - отмечается в сообщении.

По данным компании, в Москве тестирование прошли около 21 тыс. человек, всего в РФ - более 80 тыс. человек.

Как сообщалось ранее, массовое тестирование на антитела класса G в "Инвитро" стартовало 18 мая 2020 года во всех регионах и городах присутствия сети. За первые четыре дня было проведено около 40 тыс. тестов, при этом положительные результаты на антитела были получены у 14% обратившихся за исследованием в "Инвитро".

С 25 мая компания начала проводить тесты на антитела класса М (IgM). Стоимость исследования составляет от 950 рублей без учета стоимости взятия биоматериала.

Также для желающих доступен комплекс исследований, включающий анализ на антитела классов M и G, его стоимость - от 1 тыс. 900 руб. Срок исполнения - 5-6 рабочих дней. Исследование доступно для всех желающих, не имеющих симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования могут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Также желающие сдать тест на антитела могут воспользоваться услугой вызова выездной бригады на дом.

О компании

"Инвитро" выступает в роли централизованной лаборатории и принимает биоматериалы для исследования от государственных медицинских учреждений. Сейчас исследования выполняют три лабораторных комплекса, расположенные в Москве, Новосибирске и Челябинске.

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году. У компании есть офисы в шести странах и восемь лабораторных комплексов, которые выполняют более 150 тысяч исследований в день.

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