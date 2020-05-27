В селе в Приамурье обнаружили очаг вируса АЧС

ТАСС, 27 мая. Специалисты Россельхознадзора выявили очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) на фермерском подворье в селе Иннокентьевка Архаринского района Амурской области. В населенном пункте ввели карантин, выставлены посты. Ветеринарная служба проверяет информацию о заносе АЧС из Китая, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте регионального правительства.

"В одном из личных подсобных хозяйств села Иннокентьевка Архаринского района подтвердилось подозрение на АЧС. На подворье был отмечен падеж 13 голов свиней. После проведения лабораторных исследований генетический материал вируса африканской чумы свиней был выявлен у всех 13 животных", - говорится в сообщении.

По постановлению губернатора области Василия Орлова в селе ввели карантин. На въезде установлены ограничительные посты. Ввоз и вывоз свиней и продукции из свинины запрещен. В самом населенном пункте специалисты ветеринарии проводят дезинфекцию территорий и потенциально зараженных животных. Животные, у которых вирус АЧС подтвердился, будут уничтожены с соблюдением мер предосторожности.

"По данному факту проводится эпизоотическое расследование. Село Иннокентьевка расположено на берегу Амура, на границе с КНР, где ситуация по АЧС не самая благополучная. Поэтому одной из первых специалисты проверят версию заноса вируса от "соседей", - приводится в сообщении комментарий начальника управления ветеринарии Амурской области Сергея Самохвалова.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.