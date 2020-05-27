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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ примет участие в саммите по разработке вакцины против коронавируса

Мероприятие организуется Великобританией

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус информировал, что примет участие в организуемом Великобританией глобальном саммите по разработке вакцины от коронавируса.

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"Великобритания примет 4 июня глобальный саммит по вакцине, и я с нетерпением ожидаю возможности присоединиться к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону на этом мероприятии, - написал он в среду в Twitter. - Саммит является прекрасной возможностью подтвердить нашу приверженность работе Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) для спасения жизней и равноправному доступу к вакцине от COVID-19 (вызываемое коронавирусом инфекционное заболевание - прим. ТАСС), когда она будет готова".

Тедрос Аданом Гебрейесус также поблагодарил Великобританию за поддержку деятельности ВОЗ и отметил усилия страны по ускорению научно-исследовательских работ по созданию вакцины.

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