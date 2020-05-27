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Пандемия коронавируса нового типа

Общественный транспорт в Грузии заработает с 29 мая

По последним данным, в стране выявлены 735 случаев заражения новым коронавирусом

ТБИЛИСИ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Грузии в связи с улучшающейся эпидемиологической ситуацией по коронавирусу с 29 мая разрешают работу общественного транспорта, запрещенную с 31 марта. Об этом сообщил в среду премьер-министр Грузии Георгий Гахария на очередном заседании межведомственного координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"С 29 мая заработает муниципальный транспорт всех видов, в том числе и метро. Это произойдет лишь при соблюдении конкретных правил - ношение масок будет обязательным. Ответственными за это будут руководители организаций муниципального транспорта или владельцы частных транспортов", - сказал он.

По его словам, власти приняли это решение исходя из того, что распространение коронавируса в стране взято под контроль.

В Грузии из-за пандемии на период с 21 марта по 22 мая действовал режим ЧП. Кроме того, каждый день с 21:00 до 06:00 (с 20:00 до 05:00 мск) был комендантский час. С 27 апреля власти республики приступили к поэтапному смягчению введенных ранее ограничений.

По последним данным, в стране выявлены 735 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. 557 человек выздоровели. На карантине находятся более 3 тыс. человек, в стационарах - 250, 12 пациентов умерли.

Теги
ГрузияПандемия коронавируса нового типа
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