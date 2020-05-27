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Число выявленных за сутки пациентов с COVID в Москве оказалось самым низким с 23 апреля

Число случаев заражения коронавирусом в столице выросло за сутки на 2 140, всего число заразившихся в России возросло на 8 338
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 2 140, сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. По подсчетам ТАСС, это самый низкий показатель суточного роста с 23 апреля.

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В относительном выражении суточный рост обновил минимум, опустившись с 1,7% до 1,3%. Всего в столице с начала вспышки заболевания подтвердили коронавирус у 171 443 человек. При этом за сутки выписали 5 839 пациентов, то есть в 2,7 раза меньше, чем выявили. 

В России выявили 8 338 случаев заражения. Таким образом, на столицу пришлось только 25,67% подтвержденных случаев. Днем ранее показатель составил 31,74%.

В настоящее время в столице болеют 101 802 человека, выздоровели всего 67 458. Среди летальных исходов за сутки зафиксировано 73 случая, всего умерли 2 183 человека. 

Число выздоровевших за сутки в России пациентов с коронавирусом в среду вновь превысило количество выявленных случаев. В стране вылечились 11 079 человек.

Общее количество случаев заражения в России составило 370 680. Уже выздоровели 142 208 человек - 38,4% всех инфицированных. Суточный прирост числа заразившихся обновил минимум, опустившись с 2,5% до 2,3%. При этом количество вылечившихся увеличилось на 8,4%.

В частности, в Московской области выявили еще 793 случая, а вылечились 288 человек, в Санкт-Петербурге - 387 и 714 соответственно, в Свердловской области - 235 и 201, в Нижегородской - 231 и 253. В Дагестане, где выявлен еще 161 инфицированный, выздоровели 352 пациента. 

Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 161 и составляет 3 968. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 174 человека - это самое большое число летальных исходов за все время. Предыдущий наибольший показатель был зарегистрирован 24 мая, тогда штаб сообщил о 153 умерших. Таким образом, показатель среды стал вторым по величине с начала эпидемии.

В частности, в Дагестане умерли 12 человек, в Подмосковье - 10, в Санкт-Петербурге - восемь, а в Нижегородской области - шесть.

Условный уровень смертности из-за коронавирусной инфекции, по подсчетам ТАСС, вырос с 1,05% до 1,07%, это максимальный показатель с начала вспышки заболевания в стране. В Москве он увеличился с 1,25% до 1,27%.

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