Заксобрание Кубани наложило мораторий на взимание курортного сбора до конца года

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/ Депутаты Заксобрания Краснодарского края на сессии в среду поддержали инициативу губернатора Вениамина Кондратьева о введении моратория на взимание курортного сбора в регионе до конца 2020 года.

"Решение принято, оно направлено на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края", - сказал спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.

Уточняется, что согласно законопроекту с 1 июня по 31 декабря 2020 года размер курортного сбора на территории всех муниципальных образований края, участвующих в проекте, «будет равен 0 рублей».

Также законопроектом продлевается срок перечисления средств курортного сбора, устанавливается новый отчетный период для операторов сбора.