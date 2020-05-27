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Заксобрание Кубани наложило мораторий на взимание курортного сбора до конца года

Спикер регионального парламента Юрий Бурлачко отметил, что мораторий направлен на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

КРАСНОДАР, 27 мая. /ТАСС/ Депутаты Заксобрания Краснодарского края на сессии в среду поддержали инициативу губернатора Вениамина Кондратьева о введении моратория на взимание курортного сбора в регионе до конца 2020 года.

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"Решение принято, оно направлено на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края", - сказал спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.

Уточняется, что согласно законопроекту с 1 июня по 31 декабря 2020 года размер курортного сбора на территории всех муниципальных образований края, участвующих в проекте, «будет равен 0 рублей».

Также законопроектом продлевается срок перечисления средств курортного сбора, устанавливается новый отчетный период для операторов сбора.

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