Все москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу с 27 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Москвичи могут с 27 мая пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции в 30 поликлиниках столицы. Об этом сообщила журналистам в среду заммэра Анастасия Ракова.

"С сегодняшнего дня по поручению мэра Москвы все желающие москвичи могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции - иммуноглобулина M и иммуноглобулина G. Результаты теста показываюсь, сталкивался ли человек с коронавирусной инфекцией, переболел, и, соответственно, у него начинает вырабатываться иммунитет. Болеет ли он на сегодняшний день, в том числе и в бессимптомной форме, или человек никогда вообще не сталкивался с коронавирусной инфекцией. Для этого мы на базе 30 московских поликлиник открыли точки забора крови", - сказала Ракова.

По ее словам, записаться на прохождение бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу только дистанционно. "Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде. Предварительно запись открывается на 14 дней вперед. Москвич может записаться в ближайшую к месту его [проживания] поликлинику, в созданную для этого точку. Результаты анализа будут доступны каждому в течение трех дней в его электронной медкарте. Более того, результаты будут снабжены необходимыми комментариями, которые досконально будут объяснять, если результаты отличаются от нормы, какие действия необходимо предпринимать", - сказала Ракова.

Планируется, что в Москве будет проводиться до 5 тыс. бесплатных тестов на наличие антител к коронавирусу ежедневно.

"На сегодняшний день московские поликлиники ежедневно готовы забирать до 5 тыс. таких (на наличие антител к коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) исследований. Все это стало возможно после того, как в течение двух недель за счет того, что мы формировали выборки для популяционного иммунитета, мы отработали организационную схему, логистику доставки и обучили наших врачей. Мы приглашаем всех желающих принять участие в этом бесплатном тестировании", - сказала Ракова.

Она также отметила, что количество проведенных в Москве ПЦР-тестов на наличие коронавируса превысило 2 млн. "С самого начала эпидемии мы систематически работаем над тем, чтобы расширять возможные скрининговые группы и проведенные объемы тестирования. Именно сегодня мы пересекли рубеж 2 млн тестов по ПЦР-диагностики. Надеюсь, что с совмещением ПЦР-диагностики и ИХЛА-диагностики (на наличие антител к коронавирусной инфекции - прим. ТАСС) позволят нам лучше знать состояние москвичей и вовремя принимать все необходимые управленческие решения", - сказала Ракова.

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