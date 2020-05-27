На модернизацию здравоохранения Крыма направили более 8 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Крым в период пандемии нового коронавируса получит в общей сложности более 8 млрд рублей на ремонт больниц и новое оборудование для отрасли здравоохранения, сообщил в среду на заседании Госсовета региона председатель парламента Владимир Константинов.

"Из разных источников финансирования Крым в ближайшее время получит на модернизацию всей системы здравоохранения более 8 млрд рублей. Это ремонт больниц и закупка нового оборудования", - сказал Константинов.

Он отметил, что более 3 тыс. медиков в Крыму уже получили стимулирующие выплаты, предусмотренные во время пандемии, на общую сумму более 64 млн рублей. "Нам следует заботиться, чтобы кадры республиканского здравоохранения соответствовали уровню после такой капитальной модернизации. Сейчас власть и общество усилили внимание к медицине", - добавил Константинов.

Масштабная модернизация в сфере здравоохранения Крыма началась после воссоединения с Россией в 2014 году. В рамках государственных программ в развитие системы здравоохранения в регионе вложено из федерального и республиканского бюджетов с 2014 по 2018 год более 9 млрд рублей. За пять лет закуплено более 5,8 тыс. единиц оборудования, построено 62 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и амбулатории, частичным ремонтом охвачено 53 учреждения здравоохранения из 85.