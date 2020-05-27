В Петербурге выздоровели 30% пациентов, инфицированных коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Число выздоровевших пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге, достигло 4 458 человек, это треть от общего числа инфицированных. За последние сутки выписали рекордное число пациентов с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Согласно представленным данным, на 27 мая в Петербурге выздоровели 4 458 человек из 14 463, 714 из них за последние сутки. За последние сутки также выявили 387 новых случаев заражения. Кроме того, умерли восемь человек, всего 158.

В Ленинградской области второй день подряд число выздоровевших за сутки превышает количество новых случаев. По данным на 27 мая, выписали 71 пациента и выявили 56 заразившихся. Всего выздоровели 45% от общего числа инфицированных. В регионе с начала пандемии выявили 2 609 случаев, 11 человек умерли.