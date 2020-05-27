Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к первому и второму этапам снятия ограничений

"Если смотреть по этим трем показателям, то мы готовы к первому этапу, и в общем, в принципе, уже даже готовы ко второму", - сказала Андреева.

МОСКВА, 27 МАЯ. /ТАСС/. Власти Москвы готовы к снятию ограничительных мер, действующих в городе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила в среду в ходе онлайн-заседания Мосгордумы руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.

На сегодняшний момент есть три показателя, которые позволяют городу выйти из режима самоизоляции по тем этапам, которые определены Роспотребнадзором. Все решения принимаются очень взвешено, опираясь на общую эпидемическую ситуацию в городе.

"Есть три категории, по которым тот или иной регион выходит из режима самоизоляции. Это коэффициент распространения инфекции, который должен быть меньше единицы длительное время - 70 дней. Средний коэффициент по Москве - это 0,85. Далее - наличие свободного коечного фонда, а также показатель тестирования населения", - перечислила руководитель управления.

По ее словам, в связи с условиями самоизоляции все органы власти Москвы проводят совещания в виде онлайн-конференций, потому что ситуация в городе самая напряженная из всех регионов. По мировому опыту были сформированы четыре фазы: первая, когда отсутствует регистрация вируса на территории страны, вторая, когда фиксируются единичные случаи регистрации, дальше - завозные случаи, потом - масштабное распространение инфекции. "До четвертой фазы мы не дошли и не дойдем, потому что на сегодняшний день ситуация полностью контролируемая", - добавила Андреева.