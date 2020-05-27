Во Владивостоке возбудили дело по факту данных о брошенных животных в контактном зоопарке

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными в связи с историей о брошенных питомцах контактного зоопарка во Владивостоке, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Администрация Владивостока в понедельник сообщила, что подопечные контактного зоопарка во Владивостоке были брошены владельцами во время режима самоизоляции. Теперь о животных заботятся сотрудники местного океанариума.

"В ходе проверки выявлены факты нарушения требований по содержанию животных, находящихся в зоопарке "Мир пушистиков", которые в период с 23 по 26 мая 2020 года не обеспечивались питанием и водой, уборка вольеров не осуществлялась, контроль за их физическим состоянием и клиническим здоровьем не проводился. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении прокуратуры.

Проводятся следственные действия, ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре города Владивостока.

По информации городских властей, владелец контактного зоопарка ООО "Планета" в течение зимы задолжал собственнику помещений - океанариуму - 350 тыс. рублей, а в период вынужденного простоя уехал, оставив в помещении без попечения енотов, дикобразов, филина, попугаев и других животных, которых в минувшую пятницу обнаружил сотрудник океанариума. Животных осмотрели специалисты, все расходы на содержание новых питомцев взяли на себя сотрудники океанариума. Из-за длительного отсутствия нормального ухода и питания животные стали агрессивными, находятся в стрессовом состоянии.

Руководство океанариума готовит документы на расторжение договора аренды с бизнесменами. Вместе с этим будет решаться и судьба брошенных питомцев.