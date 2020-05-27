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Комитет Думы поддержал законопроект о праве сотрудников ФСИН объявлять предостережение

Инициатива призвана устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий не имеют

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, наделяющий сотрудников уголовно-исполнительной системы правом объявлять официальное предостережение заключенным.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в январе председатель комитета Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"В целях предупреждения совершения осужденными правонарушений сотрудники органов и учреждений уголовно-исполнительный системы вправе объявлять официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - говорится в законопроекте. При неисполнении этих требований осужденного, которому было объявлено предостережение, предлагается привлекать к ответственности в соответствии с законодательством.

Как пояснял Пискарев, инициатива призвана устранить правовую коллизию, когда органы уголовно-исполнительной системы наряду с органами внутренних дел, прокуратуры и Федеральной службы безопасности являются субъектами профилактики правонарушений, но необходимых полномочий на применение данной меры воздействия в отличие от указанных ведомств не имеют.

"Получив предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или продолжения антиобщественного поведения, многие потенциальные правонарушители, как находящиеся на свободе, так и в местах лишения свободы, могут отказаться от своих намерений", - отмечал глава комитета.

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